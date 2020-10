„Besonders in Ballungsgebieten und Schwarmregionen braucht es zusätzlichen Wohnraum. Wohnen muss auch für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen bezahlbar sein“, sagt die Mainzer Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen (SPD). Der Stadt Ludwigshafen hat sie jetzt einen ersten Teilzuschuss in Höhe von 225.000 Euro aus dem Förderprogramm Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) bewilligt.

566 Wohnungen bis Ende 2021

Mit dem Geld will die Stadt verschiedene Einzelprojekte zur Schaffung von Baurecht in den beiden neuen Wohnbaugebieten Paracelsusstraße Süd und Diesterwegstraße in Oggersheim umsetzen. Der Förderbetrag ist der erste Teil der über die Kooperationsvereinbarung bis zum Jahr 2021 in Aussicht gestellten Mittel in Höhe von insgesamt 1,425 Millionen Euro. Ludwigshafen hat sich im Oktober 2019 in der mit dem Land geschlossenen Kooperationsvereinbarung auf 566 Wohnungen festgelegt, die bis zum Jahresende 2021 in die Programme der sozialen Wohnraumförderung aufgenommen werden sollen. Dafür stellt das Land rund 65 Millionen Euro an Darlehen und etwa 18,7 Millionen Euro an Tilgungszuschüssen unter Einbeziehung des Kreditvolumens der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) zur Verfügung.

„Wichtige Bausteine für gute Stadtentwicklung“

Darüber hinaus wird die Stadt eigene Maßnahmen ergreifen und intensivieren, um auch über das Jahr 2021 hinaus noch weiteren geförderten Mietwohnraum entstehen zu lassen. „Die Schaffung von entsprechendem Baurecht, die Nutzung geeigneter Formate der Bürgerbeteiligung, die Erarbeitung einer Baulandstrategie und die Untersuchung von spezifischen Wohnbedürfnissen sind dabei wichtige Bausteine für eine gute Stadtentwicklung. Der Zuschuss des Landes gerade auch für solche Maßnahmen unterstützt dabei unser Ziel nach mehr bezahlbarem Wohnraum hier in Ludwigshafen“, so Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).