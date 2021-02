Im Landesimpfzentrum in der Ludwigshafener Walzmühle sind bislang rund 2200 Personen erstgeimpft worden. Das hat die Stadt auf Nachfrage mitgeteilt. Die Zweitimpfungen in gleicher Anzahl seien bis 18. Februar terminiert. Zu den 1672 Erstimpfungen in Heimen sollen bis Ende Februar 1100 Zweitimpfungen kommen.