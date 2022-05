Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend im Mannheimer Stadtteil Oststadt durch seine rücksichtslose und verkehrswidrige Fahrweise aufgefallen. Eine Polizeistreife bemerkte den 22-Jährigen, als er mit seinem Mercedes CLS 500 auf dem Friedrichsplatz stadtauswärts fuhr. Dabei war er mit einer Geschwindigkeit von fast 90 Stundenkilometern anstatt der dort erlauben 30 beziehungsweise 50 Stundenkilometern unterwegs. Im weiteren Verlauf fuhr er die Augustaanlage mit Geschwindigkeiten bis zu über 120 Stundenkilometer entlang, wobei er anderen Verkehrsteilnehmern dicht auffuhr, um diese zum Spurwechsel zu bewegen. Er bremste laut Polizei nur ab, um andere Verkehrsteilnehmer rechts oder links überholen zu können, um dann gleich wieder stark zu beschleunigen und die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Erst nachdem das Fahrzeug das Planetarium passiert hatte, gelang es den Beamten, die dem Fahrzeug gefolgt waren, den 22-Jährigen zu stoppen. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Sein Fahrzeug muss er jetzt zunächst in der Garage stehen lassen, da sein Führerschein einbehalten wurde.