Ein 22-jähriger Ludwigshafener hat am frühen Sonntagmorgen mit seinen zwei Begleitern in einer Bar in der Ludwigshafener Innenstadt zunächst die Zeche wegen drei Gläsern Wasser geprellt und ist dann mit einem Gast sowie der Bedienung in verbalen Streit geraten. Laut Polizei flüchteten die drei Männer anschließend, wobei der 22-Jährige zuvor aber ein Tierabwehrspray in Pistolenoptik gezückt und den Gast sowie die Bedienung bedroht habe. Der junge Mann und einer seiner Begleiter, ebenfalls aus Ludwigshafen, konnten den Beamten zufolge im Rahmen einer ausgelösten Fahndung in der Innenstadt angetroffen und kontrolliert werden. Die besagte Reizstoffsprühpistole sei dabei sichergestellt worden. Da der Beschuldigte wenig einsichtig gewesen sei und einem Platzverweis nicht nachkam, verbrachte er die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Sein 37-jähriger Begleiter konnte im Anschluss gehen, die Ermittlungen nach dem bislang unbekannten, dritten beteiligten Mann laufen derzeit noch. Wie die Polizei mitteilt, ist die Bar, in der es zu dem Vorfall kam, videoüberwacht. Auf den 22-Jährigen kommen nun Strafverfahren wegen Bedrohung und Zechbetrugs zu, zudem muss er die Nacht im Polizeigewahrsam bezahlen. Auch seine Begleiter müssen sich wegen Zechbetrugs verantworten. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963 - 2122.