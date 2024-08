Mehrere Jugendliche haben am Dienstagabend im Hemshof einen 22-Jährigen verprügelt und mit einer Glasflasche verletzt. Laut Polizei geriet der Mann mit vier Jugendlichen in der Nähe der Fußgängerunterführung der Dessauer Straße in Streit. Dabei wurde er von zwei Personen aus der Gruppe geschlagen und getreten. Kurze Zeit später traf der 22-Jährige im Hemshofpark erneut auf die Personen. Eine Person schlug dem 22-Jährigen eine Glasflasche an die Stirn. Der Angegriffene wurde leicht verletzt und kam laut Polizei ins Krankenhaus. Bei der Fahndung nach den flüchtigen Tätern kontrollierte die Polizei einen 13-Jährigen. Er hatte eine Schnittverletzung an der Hand. Es dürfte sich bei dem 13-Jährigen um den Angreifer handeln, der mit einer Glasflasche zugeschlagen hatte. Die Polizei ermittelt nun, wer noch an der Tat beteiligt war.