Um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, ist ein 22-jähriger Autofahrer am Dienstagabend im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West vor der Polizei geflüchtet. Dabei baute er einen Unfall, flüchtete zu Fuß weiter, wurde aber schließlich festgenommen. Laut Polizei war der 22-Jährige einer Polizeistreife um kurz vor 23 Uhr aufgefallen, als er mit seinem Auto zu schnell unterwegs war und dann noch beschleunigte. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und gaben dem Fahrer deutliche Anhaltesignale mittels Blaulicht, Martinshorn, Leuchtschrift und Lichthupe. Diese Signale missachtete der Mann zunächst, stoppte schließlich aber doch. Als die Beamten aus dem Streifenwagen ausgestiegen waren und sich dem VW näherten, gab der 22-Jährige plötzlich Vollgas und fuhr mit durchdrehenden und quietschenden Reifen davon. In einer Linkskurve verlor der junge Mann aber die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr geradeaus weiter und kollidierte mit einem geparkten anderen Wagen. Der Unfallverursacher stieg daraufhin aus und rannte davon. Die Beamten folgten ihm noch ein Stück, verloren ihn aber zunächst aus den Augen. Wenig später konnte er dann doch festgenommen werden. Der 22-Jährige wurde zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht. Ein Drogentest bei ihm reagierte positiv auf Kokain. Während der weiteren Ermittlungen ergab sich, dass sich der 22-Jährige bei dem Unfall offenbar verletzt hatte. Er wurde daraufhin zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.