Gegenüber dem Mannheimer Amtsgericht sind am Freitagmorgen um 9.40 Uhr zwei Männer aneinander geraten. Dabei hat ein 22-Jähriger den anderen mit einem Stock angegriffen und leicht verletzt, so die Polizei in einer Mitteilung.

Nachdem durch Zeugen die Polizei verständigt wurde, rannte der tatverdächtige Mann zum Amtsgericht und trat dort gegen eine Tür, beschädigte diese jedoch nicht. Der 22-jährige Mann flüchtete in Richtung Schloss, wo er durch Polizeikräfte festgenommen wurde.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat und dem Tatverdächtigen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder dem Sachverhalt geben können.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter Telefon 0621 1744444 entgegengenommen.