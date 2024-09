Ein 22-Jähriger hat am Sonntag in Ludwigshafen im Ebereschenweg ( Gartenstadt) ein Fenster eines Hauses beschädigt. Nach Angaben der Polizei warf er kurz darauf im Nadlerweg einen Briefkasten gegen ein Fenster eines weiteren Hauses.

Der Bewohner bemerkte die Tat und es kam zu einem Streit, bei dem der 22-Jährige den Bewohner mit einem Teleskopschlagstock mehrfach auf den Kopf schlug. Dem Bewohner gelang es jedoch, den Angreifer zu Boden zu bringen und festzuhalten. In der Zwischenzeit kamen Nachbarn zur Hilfe und hielten den 22-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei unter Kontrolle.

Der Bewohner erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige schien sich in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden und wurde zur Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus an den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen übergeben.