Polizisten haben einen 22-Jährigen festgenommen, der am Dienstagabend in der Mittelstraße (Neckarstadt-West) mindestens fünf Autos beschädigt haben soll. Ein Mann beobachtete laut Polizei den jungen Mann dabei, wie er auf dessen und vier weitere am Straßenrand geparkte Autos einschlug und -trat. Er verständigte die Polizei und folgte dem Mann. Weil er aggressiv und betrunken war, musste er die Nacht in einer Zelle verbringen. Wie hoch der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen ist, ist noch unklar.