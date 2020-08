Ein 22-Jähriger ist am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr am Rheinufer (in Höhe der Zollhofstraße/Mitte) von mehreren Personen angegriffen worden. Der junge Mann wurde dabei nach Angaben der Polizei verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 22-jährige Ludwigshafener konnte die Angreifer nicht beschreiben. Warum er angegriffen wurde, ist noch unklar. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, um den Vorfall rekonstruieren und aufklären zu können: Telefon 0621/963-2122.