Eine 22-jährige Ludwigshafenerin ist laut Polizei Donnerstagnacht gegen 1.30 Uhr in der Rottstraße (Süd) von einem Unbekannten angesprochen und unsittlich berührt worden. Die junge Frau konnte den Mann abwehren, dieser flüchtete in Richtung Schützenstraße. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, dunkle kurze Haare, langer Bart, schmale Statur. Er trug ein weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift, eine schwarze kurze Hose und dunkle Slipper (Adiletten). Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621 963-2773.