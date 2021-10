Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 5 Uhr in der Ludwigshafener City ist eine 22-Jährige von der Polizei mit 3,1 Promille Alkohol am Steuer erwischt worden. Laut Polizeibericht nahmen die Beamten bei der jungen Frau Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 3,1 Promille. Im Anschluss wurde sie zur Polizeidienstelle gebracht, wo ihr eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Auch wird sie in der nächsten Zeit kein Auto mehr fahren dürfen.