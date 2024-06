Eine 22-jährige Autofahrerin, die am Donnerstagmorgen beim Einparken in der Ludwig-Reichling-Straße ( Mundenheim) das vorbeifahrende Auto eines 25-Jährigen übersehen hat und mit diesem so zusammenstieß, dass ihr Auto auf zwei geparkte Fahrzeuge geschoben wurde, ist durch den Aufprall leicht verletzt worden. Laut Polizei brachte ein Rettungswagen sie ins Krankenhaus, es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro.