Im Klinikum gab es am Mittwoch 22 Covid-Patienten, von denen zehn intensivmedizinisch behandelt werden. Unter den zwölf Covid-Patienten, die auf Normalstation behandelt werden, waren zwei vollständig Geimpfte, sagte Klinikum-Geschäftsführer Günther am Mittwoch. Beide hätten jedoch milde Verläufe und konnten im Laufe des Tages entlassen werden. Der Gesundheitszustand der beiden habe sich soweit stabilisiert, dass sie ihre Quarantäne zu Hause verbringen können, teilte das Klinikum mit. Die Altersstruktur der Covid-Patienten habe sich in der vierten Welle signifikant nach unten verschoben, so Günther. Das Durchschnittsalter der Covid-Patienten liege bei Mitte 50. Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen liegt am Mittwoch bei 188,7 (Vortag: 187,5). Das geht aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamts hervor. Für den Rhein-Pfalz-Kreis wird der Inzidenzwert mit 71,8 (Vortag: 71,1) angegeben. Der Wert gibt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner an.