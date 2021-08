Am 6. September startet in Ludwigshafen wieder die Aktion Stadtradeln, bei der jeder mitmachen kann, der in Ludwigshafen wohnt, arbeitet, dort einem Verein angehört oder eine Schule oder Hochschule besucht. Bis zum 26. September geht es darum, möglichst viele Kilometer auf dem eigenen Fahrrad zu sammeln. Bislang haben sich 214 Radfahrer in 44 Teams angemeldet, wie auf der Internetseite der bundesweiten Aktion zu erkennen ist. Neben dem „Offenen Team Ludwigshafen“, bei dem sich jeder anmelden kann, der zu keiner anderen Gruppe gehört, sind unter anderem auch Parteien, die Hochschule, die GAG, ein Team der BG Klinik und eins der Polizei am Start. Anmeldungen sind unter www.stadtradeln.de/ludwigshafen möglich. Dort werden nach dem Start der Aktion auch die bereits absolvierten Kilometer angezeigt. Im vergangenen Jahr waren 1408 Menschen in 92 Teams dabei.