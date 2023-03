Von der Verkehrskontrolle direkt ins Gefängnis: Diesen Weg musste am frühen Freitagmorgen ein 37-Jähriger gehen. Gegen 0.30 Uhr überprüften Polizeibeamte den nach Alkohol riechenden Mercedes-Fahrer in der Mannheimer Oskar-von-Miller-Straße. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2,1 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird, da er bereits in der Vergangenheit betrunken hinterm Steuer saß und keinen Führerschein mehr hat. Nach einer Blutprobe wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und muss nun mit weiteren strafrechtlichen Konsequenzen rechnen – wie auch die Eigentümerin des Pkw, die dem Mann den Wagen überließ.