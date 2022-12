„Noël en Allemagne – Weihnachten in Deutschland“: Diese Erfahrung sollen 21 Kinder aus der französischen Partnerstadt Lorient machen, die diese Woche mit ihren vier Betreuern am Rhein zu Gast sind.

Offiziell haben sie Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) und Marcel Jurkat, Repräsentationschef am Dienstag im Wilhelm-Hack-Museum willkommen geheißen. Die Delegation war am Montagabend eingetroffen und bleibt bis Freitagabend im intensiven Kontakt mit Schülerinnen und Schülern aus Ludwigshafen. Möglich gemacht haben diese Begegnungen Monika und Claus Schönbucher, die den Austausch zwischen der Bretagne und der Pfalz seit Jahren organisieren.

1996 waren die ersten Neun- bis Elfjährigen aus Lorient zwischen den Jahren zu einem Kurzurlaub eingeladen worden. „Es ist bewundernswert, mit wie viel Zeit, Energie und Begeisterung sich die Schönbuchers jedes Mal dafür einsetzen, dass solche Begegnungen zustande kommen“, bedankten sich Thewalt und Jurkat.

Nachtfahrt im Reisebus

Dafür haben sich die Kinder mit ihren Betreuern Yannick Gourmil, Emilie Bataillon-Hogrefe, Typhaine Rayer und Lucas Lafontan den ganzen zweiten Weihnachtsfeiertag über auf den Weg gemacht, ehe sie nach Einbruch der Dunkelheit an der Friesenheimer Radrennbahn ankamen. Am Freitagabend steht ihnen eine Nachtfahrt zurück in die Bretagne bevor.

Dazwischen haben sie sich in Friesenheim und der Innenstadt umgeschaut. Am Mittwoch haben sie in Speyer nicht nur den Dom besichtigt, sondern auf dem verlängerten Weihnachtsmarkt auch jahreszeitliches Flair erleben können. Nach einer kleinen Olympiade in Assenheim haben sie dort in der protestantischen Kirche auch die Weihnachtskrippe gesehen. Am Donnerstag kümmern sich verschiedene Familien um die französischen Gäste, ehe sie am Freitag im Technoseum in Mannheim auf Entdeckungstour gehen wollen.