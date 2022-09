Ein 21-Jähriger ist laut Polizei am Samstag in Heidelberg mit einem Messer verletzt und in eine Klinik eingeliefert worden. Das Körperverletzungsdelikt ereignete sich gegen 6 Uhr an der Haltestelle Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen. Dort wurde der 21-Jährige von drei Männern im Bereich der Bahnunterführung zunächst geschlagen und getreten. Dann zog einer der Täter ein Messer und verletzte das Opfer an der linken Hand. Danach flüchteten die Täter in Richtung Heidelberger Altstadt. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,85 Meter groß, schwarze Jacke, schwarze Schuhe, schwarze Hose, Vollbart, kurze braune Haare. Zu den beiden anderen Männern konnten keine Angaben gemacht werden.