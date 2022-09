Ein 21-Jähriger ist am Sonntag im Bereich des Jacob-von-Lavale-Platzes (Süd) von einem unbekannten Mann mit einem Messer bedroht worden. Laut Polizei forderte der Mann den 21-Jährigen gegen 6.30 Uhr auf, seine Umhängetasche auszuhändigen und flüchtete dann mit der Tasche, in der sich persönliche Dokumente und Bezahlkarten befanden. Er wird wie folgt beschrieben: zirka 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Der Unbekannte trug zudem eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.