Ein 21-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag in Heidelberg einen Rettungssanitäter während eines Einsatzes angegriffen. Laut Polizei war ein Rettungswagen an der Haltestelle Rohrbach-Süd im Einsatz, weil der 21-Jährige in einem Bus kollabiert war. Der junge Mann ließ sich aber nur sehr widerwillig helfen. Als ein Passant ihm gut zureden wollte, versetzte der vermutlich betrunkene und unter Drogen stehende 21-Jährige dem Passanten einen Kopfstoß. Anschließend griff er mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht und einem Stoß mit dem Knie einen der beiden Rettungssanitäter an. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt. Der 21-Jährige wurde fürsorglich in Gewahrsam genommen und am Donnerstagmorgen auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs und Körperverletzung.