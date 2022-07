Drei junge Männer haben am Mittwochvormittag einen 21-Jährigen in Friesenheim mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Laut Polizei ereignete sich der Raubüberfall kurz nach 11.30 Uhr in der Pfaustraße. Die Täter nahmen ihrem Opfer Bargeld und eine Armbanduhr ab. Dann flüchteten sie zu Fuß in Richtung Sternstraße. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Die Täter sind zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und haben dunkle Haare. Sie waren mit schwarzen Jogginganzügen bekleidet. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.