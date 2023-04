Die Polizei sucht Zeugen für eine Körperverletzung in Nord (Bürgermeister-Grünzweig-Straße). Am Dienstag gegen 16.15 Uhr wurde diese gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei war nur noch ein 21-Jähriger vor Ort. Er gab an, ein Unbekannter habe ihn an der Ecke zur Kanalstraße angeschrien und dann mit einer Tüte samt Inhalt gegen sein Gesicht geschlagen. Den Täter beschreibt er wie folgt: 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, dunkle Haare. Er trug einen Bart. Hinweise: Telefon 0621 963-2222.