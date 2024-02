Am Donnerstag hat eine 21-Jährige gegen 5.40 Uhr die Straßenbahnschienen am Czernyring in Heidelberg überquert, ist dabei von einer Straßenbahn erfasst und mitgeschleift worden. Sie erlitt schwere Verletzungen. Laut Polizei hatte die junge Frau die aus Richtung der Montpellierbrücke herannahende Straßenbahn übersehen. Der 34-jährige Straßenbahnfahrer habe zwar sofort eine Gefahrenbremsung eingeleitet, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Warum die junge Frau die Straßenbahn übersehen hatte und ob die von ihr getragenen Kopfhörer hierfür mitursächlich waren, ist Gegenstand der vom Verkehrsdienst Heidelberg eingeleiteten Ermittlungen.