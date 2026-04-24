Drei Männer berichten in der Alten Feuerwache Mannheim über ihr Scheitern, ihre persönlichen Fuckups. Aber würden sie alles nochmal so machen?

Auch ein musikalisches Fuckup war Teil des Programms, von Samuel Kilian, einem preisgekrönten Musik-Comedian. Ein Jazz-Musiker, der den Traum seiner früh verstorbenen Mutter lebt, ein Unternehmer, der sich vom Erfolg überrollen lässt und ein Konzertveranstalter, der stets enorm viele Projekte gleichzeitig organisiert, waren die Gäste der 21. Fuckup Night in der Alten Feuerwache. Etwa 200 Besucher waren gekommen, um zu sehen, dass Fehlerkultur heißt, nicht zu scheitern, sondern offener damit umzugehen.

Musik-Comedian Samuel Kilian übernahm den musikalischen Auftakt. Mit dem Song „Sie will nichts von dir“ gab er Tipps, wie „Mann“ sich am besten nichts vormachen sollte. Zeilen, mit feiner Ironie gespickt. Eigene Bemühungen sind bisher gescheitert, sein persönliches Fuckup. Er esse Gemüse, das nicht schön genug für den Verkauf sei, „das sollte es auch bei Dating Apps geben“, schlägt er vor.

Hassliebe zur Trompete

Jazz-Musiker Manuel Hilleke sprach von seiner Hassliebe zur Trompete. Als Kind eines landwirtschaftlichen Betriebs war er echtes Arbeiten gewohnt. Mit dem gleichen Fleiß arbeitet er sich das Handwerk eines guten Musikers auf. Nur um nach 30 Jahren festzustellen, dass er keine Lust mehr auf Ackern hat. Dinge, die ihm leicht fielen, machte er nie, wie beispielsweise zu moderieren. Am Ende zieht er Bilanz, dass es mit dem frühen Tod seiner Mutter zu tun hat. Ihr Sohn sollte seinen Traum leben können, der letztendlich ihrer war.

Nach jedem Vortrag hatte das Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die erste Frage richtete Moderatorin Angela Kniesel an Hilleke, was er gemacht hätte, wenn die Mutter ihn eingebremst hätte? Die Analyse hat er bereits gemacht. Ganz sicher wäre er kein Musiker geworden, lautete die Antwort. „Dynamik ist wichtig“, gab er dem Publikum mit. Hilleke hat ein Buch geschrieben und sagt, „ich habe eine Schatzsuchermentalität, versuche verschiedenes Neues auszuprobieren. Erst durch Suchen und Finden bin ich ein echter Musiker geworden“.

Keine Zeit für Freunde

Stefan Weggler begleiteten gleich mehrere Fuckups. Im Jahr 2015 entschied er, sich selbstständig zu machen. Als gelernter Zimmermann entstanden in seinem neu gegründeten Planungsbüro in rasantem Tempo Holzkonstruktionen, die Zahl der Mitarbeiter wuchs und wuchs. „Genauso wie die Kosten“, weiß er. Rückblickend eine sehr schlechte Zeit, denn weder für Freunde noch für ein Hobby blieb Zeit. Im Jahr 2021 wurde kurz vor Weihnachten Krebs diagnostiziert, gut heilbar, aber mit 18 Chemotherapien verbunden. Seine Leute musste er der Reihe nach entlassen und es kamen keine Zahlungen. Und dann gab es da noch eine Kiste, in die kam die gesamte Post, ungelesen. Das Finanzamt hatte Forderungen, es waren die unbearbeiteten Briefe. Resultat: Pfändung. Freunde um Hilfe bitten, ist eine der Erfahrungen die ihn auf den rechten Weg geführt hat. „Früher waren es 1000 Projekte, jetzt 1000 verschiedene Dinge“, wie er weiß. Seine Partnerin resümiert, er tue sein Bestes. „Nur manchmal zeige er alte Verhaltensmuster“, sagt sie, was das Publikum amüsiert zur Kenntnis nimmt.

In der Pause konnten die Besucher Klebezettel mit eigenen Fuckups an eine Wand kleben. Moderatorin Simone Ruckstuhl pickte den Begriff, „das Amt“ heraus. Dazu äußerte sich eine Frau, die ihren Job bei einer Behörde nur noch als sogenannten Kühlschrank-Job macht. „Da sind Dinge, über die man nur den Kopf schüttelt“, erklärte sie ihre Arbeit, das damit verbundene Fuckup. Auf der Bühne äußerte sich hingegen keine Frau zum Scheitern. Dazu informierte Angela Kriesel. Es sei schwieriger, Frauen zu gewinnen. „Sie scheitern offenbar leiser“.

Stetige Getriebenheit

Ein weiterer Kandidat, der sich offen äußerte, war Musikproduzent Timo Kumpf. Anfangs Musiker kümmerte er sich bald als Produzent um Shows und Konzerte. Das Maifeld Derby, ein Musikfestival und Zeltfestival Rhein Neckar, standen unter seine Regie. Parallel organisierte er Konzerte und Shows, war gleichzeitig Geschäftsführer von vier Unternehmen, bis es ,Spitz auf Knopf’ stand. Burn Out war die Folge. Die Neuausrichtung wurde durch das Virus unterbrochen. Nach den Coronaförderungen kamen keine Gelder mehr, er ging mit hohen Schulden aus den Veranstaltungen. Um seine stetige Getriebenheit zu ergründen, suchte er ärztliche Hilfe. Die Diagnose kam für ihn überraschend, ADHS. Das Maifeld Derby beendete er daraufhin und stellte fest: das Ende des Hamsterrades ist gekommen. „Sicher würde ich alles wieder so machen, nur den Aufprall geringer“, sagt er weiter. Gelernt hat Kumpf, Hobby und Freunde sollte jeder haben. Etwas wofür er lange keine Zeit mehr hatte.

Ein Besucher bedankte sich für die Offenheit. „Es sind Geschichten, bei denen man sich selbst erkennen kann“, fand er. Kumpf gab den Tipp, Sport als Gamechanger zu nutzen. Gewusst habe er das schon sehr lange. Nur jetzt nutze er es.