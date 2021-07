Zwei junge Männer stehen unter Verdacht, am Montagabend auf der Parkinsel 21 Autos beschädigt und dabei einen Schaden von etwa 10.500 Euro angerichtet zu haben. Laut Polizeibericht hatten Zeugen gegen 23 Uhr gemeldet, dass zwei Jugendliche in der Hafenstraße geparkte Autos beschädigen würden. Eine Polizeistreife kontrollierte zwei Jugendliche, zu denen die Beschreibung passte. Beide Jugendliche waren alkoholisiert und wurden mit auf die Dienststelle genommen. Der 18-Jährige hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,61 Promille, der 20-Jährige hatte 1,97 Promille. Die Polizisten entdeckten, dass in der Hafenstraße und den angrenzenden Straßen an zahlreichen Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen worden waren. Neben Zeugen bittet die Polizei auch Geschädigte, sich unter Telefon 0621/963-2122 zu melden.