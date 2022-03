Nach zwei Jahren coronabedingter Pause soll es in diesem Jahr wieder ein Internationales Straßentheaterfestival in Ludwigshafen geben. Das hat Kulturbereichsleiterin Stefanie Kleinsorge am Donnerstag im Kulturausschuss gesagt. Als Termin ist der 29. bis 31. Juli geplant. Bei der beliebten Veranstaltung im Sommer werden traditionell mehrere Plätze in der Ludwigshafener Innenstadt von Kompanien aus aller Welt bespielt. Für dieses Jahr seien 16 Gruppen angefragt worden.