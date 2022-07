Im Jahr 2020 wurden in Ludwigshafen 131 Wohngebäude fertiggestellt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um 47 Prozent. Damit wurden 463 neue Wohnungen geschaffen. Diese Zahlen hat das Statistische Landesamt in Bad Ems aufgrund der Meldungen der örtlichen Bauaufsichtsbehörden zusammengestellt und in seinem Jahrbuch veröffentlicht.