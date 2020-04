Fast 700 Verstöße gegen Corona-Richtlinien hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) in Ludwigshafen seit Anfang April festgestellt. Laut Stadt haben die Beamten in dieser Zeit 2000 Kontrollen durchgeführt. Die Schwerpunkte bei den Überprüfungen haben sich mittlerweile geändert. Seit dem 20. April würde vorrangig kontrolliert, ob sich Ladenbetreiber an die Vorgaben der Landesregierung halten, heißt es. Bislang war der KVD dazu in etwa 100 Fällen unterwegs. Wer beispielsweise dagegen verstößt, dass nur wenige Kunden gleichzeitig in ein Geschäft dürfen, dem drohen laut Stadt Bußgelder von bis zu 5000 Euro.