Eine umfangreiche Lebensmittelspende von 2000 Instant-Nudelsuppen – das sind 100 Kartons mit jeweils 20 Einzelpackungen – hat der Mundenheimer Ortsvorsteher Raymond Höptner (CDU) der „Tafel“ zukommen lassen. „Das sind 2000 praktische und unkomplizierte Mahlzeiten“, heißt es in einem Dank des „Tafel“-Trägervereins Vehra, dessen Vorsitzender Jürgen Hundemer in der Spende „ein Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Stadt“ sieht. Höptner beurteilt das ähnlich: „Helfen bedeutet für mich, nicht nur darüber sprechen, sondern konkret etwas zu tun,“ sagte der Mundenheimer, „man muss auch entsprechend handeln.“ Mit seiner Lebensmittelspende möchte er auch „die wichtige Arbeit der Tafel stärken und unterstützen“. Bei der Ludwigshafener „Tafel“ sind nach Angaben des Trägervereins derzeit rund 3000 hilfsbedürftige Menschen registriert, darüber hinaus gibt es eine umfangreiche „Warteliste“.