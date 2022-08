Es wird wieder gebellt, gesprungen und gekürt. Der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) lädt Hundeliebhaber zur Internationalen Rassehunde-Ausstellung in die Friedrich-Ebert-Halle ein.

Am 27. und 28. August werden dort jeweils von 9.30 bis 17 Uhr an die 2000 Hunde verschiedenster Rassen erwartet. Die Besitzer kommen laut Veranstalter aus 18 Nationen. unter anderem aus Brasilien, Finnland, Großbritannien und Italien. Ihre vierbeinigen Gefährten beweisen sich in etlichen Wettbewerben. Neben Gehorsamkeitsübungen, Dogdancing und Agility-Vorführungen präsentiert auch die Bundesrettungshundestaffel Ludwigshafen-Mannheim ihre Arbeit.

Für spezielle Unterhaltung sorgt Leonid Beljakov mit seinen Hunden in seiner Comedy-Aufführung. Beim „Dogdiving-Wettbewerb“ im Außenbereich springen die Tiere in einen Swimmingpool. Zwischen den Programmpunkten können sich Hundebesitzer und solche, die es werden wollen, über die verschiedenen Rassen informieren.

An beiden Tagen treten die Hunde zunächst innerhalb ihrer Rasse und dann als jeweilige Gewinner gegeneinander an, sodass am Ende der Schau der „schönste Hund der Internationale Rassehunde-Ausstellung“ gekürt werden kann. Der sollte am Sonntag gegen 17 Uhr feststehen.

Im Netz



www.vdh-rheinland-pfalz.de