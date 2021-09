Ein Haus in der Wormser Straße (Oggersheim) ist in der Nacht auf Dienstag durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden. Laut Polizei hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Hauswand, ein Regenabfallrohr sowie eine Gartenmauer gestreift. Wie die Beamten weiter mitteilen, hat der oder die Verursachende sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ereignet hat sich der Vorfall vermutlich gegen Mitternacht, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise unter Telefon 0621 963 - 2403.