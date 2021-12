Anlässlich des Tags der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember hat Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) entschieden, eine Spende in Höhe von 2000 Euro an den Behindertensportverein (BSV) für dessen Bowlinggruppe zu überreichen. Die Bowlinggruppe wird bei den Special Olympics 2022 in Berlin mit dabei sein. Die Teilnehmer benötigen die Unterstützung für Fahrt, Übernachtung und auch für die ein oder andere Bowlingkugel. „Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr die Möglichkeit haben, aufgrund von Spenden verschiedener Unternehmen zur Unterstützung von Ludwigshafener Bürgern einen solchen Betrag an den BSV weitergeben zu können“, sagte Steeg.