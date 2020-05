Ein 37-Jähriger ist in einer Pension in der Bürgermeister-Trupp-Straße in Oppau am Samstagabend beraubt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, hat der Mann angegeben, von zwei Männern mit einem Messer bedroht worden zu sein. Das Duo habe ihm dann ein iPhone und 2000 Euro Bargeld gestohlen. Ein dritter Mann habe dabei zugesehen. Die Tat habe sich gegen 20.30 Uhr ereignet. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, hätten die beiden unbekannten Täter mit den Fäusten auf ihn eingeschlagen, sagt der 37-Jährige. Er wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen der Polizei zu den Geschehnissen laufen noch. Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Oppau unter Telefon 0621/9630 zu melden.