Im Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen der GML sind im vergangenen Jahr knapp 200.000 Tonnen an Restabfällen verbrannt worden. Im Kraftwerk wurde Hochdruckdampf gewonnen, der von den Technischen Werken Ludwigshafen (TWL) in Strom und Fernwärme umwandelt wurde.

Wie die Betreibergesellschaft GML weiter mitteilt, sei auch unter schwierigen Umständen die Entsorgungssicherheit für mehr als eine Million Bürger gewährleistet gewesen, deren Abfälle in Ludwigshafen verbrannt werden. Die gesamte Anlage wird im laufenden Betrieb modernisiert, bekommt beispielsweise neue Müllkessel. Auch für 2023 hat sich die GML einiges vorgenommen: Das Modernisierungsprojekt Ignis (lateinisch für Feuer) geht weiter. Ein alter Müllkessel wird rückgebaut und ein weiterer neuer Müllkessel montiert. Das Müllheizkraftwerk soll außerdem eine neue Haupteinfahrt am Lagerplatzweg bekommen. Auch ein neues Waagegebäude für die Zulieferfahrzeuge wird gebaut.

Daneben will sich die GML weiter für Schulklassen mit dem „Freilandklassenzimmer“ öffnen und in der Umweltbildung aktiv bleiben, Kindern soll der Umgang mit Müll und Rohstoffen vermittelt werden. Auch Kulturveranstaltungen in der „GML-LUcation“ sind ab April geplant – das ehemalige Hallenbad Nord dient dem Kraftwerk als Löschwasserreservoir und dort finden unter anderem Konzerte statt.