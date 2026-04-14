Vor 20 Jahren haben Bernd Frank und Roland Meinhardt in Schifferstadts grüner Lunge ein Insektenhotel aufgebaut. Es steht noch heute. Ein Besuch mit vielen Erinnerungen.

20 Jahre sind für ein Hotel eigentlich noch keine lange Zeit des Bestehens. Das Hotel in der grünen Lunge Schifferstadts darf sich trotzdem über diesen Geburtstag freuen. Gemeint ist das große Insektenhotel am Quodgraben im Schifferstadter Westen, dass Bernd Frank und Roland Meinhardt damals gebaut haben.

Klar, man sieht dem Insektenhotel an, dass es kein Neubau mehr ist. Das Holz ist schon ein bisschen verblasst. Und die Schautafel, die links daneben aufgestellt worden ist und auf der Sinn und Zweck erklärt werden, ist ebenfalls von der Natur etwas angegriffen.

Das Hotel erfreut sich bei den Insekten nach wie vor großer Beliebtheit. Frank schätzt die Auslastung auf etwa 80 Prozent. Foto: Christian Treptow

Der Beliebtheit des Insektenhotels tut das keinen Abbruch. Zumindest bei den geflügelten und sechsbeinigen Gästen nicht, die beim Besuch vor Ort rege ein- und ausfliegen. „Es ist doch einiges los“, stellt Roland Meinhardt denn auch zufrieden fest. Bernd Frank knickt derweil ein paar vertrocknete Halme weg. „Am Anfang war kein Draht vor dem Hotel“, erinnert er sich und deutet auf den feinmaschigen Kaninchendraht, der jetzt davor gespannt ist.

Tierischer Vandalismus

Klar, es hat was mit Vandalismus zu tun. Aber aus einer ganz anderen Richtung. „Amseln und Spechte haben immer die Bambusröhren rausgezogen“, erläutert Bernd Frank und muss schmunzeln. Wie aufs Kommando hämmert in nicht allzu weiter Ferne ein Specht gegen einen Baumstamm. Da muss auch Roland Meinhardt lachen.

Der Kaninchendraht hilft gegen tierische Vandalen. Vor allem Amsel und Specht haben sich am Material, das als Behausung für die Insekten gedacht ist, bedient. Foto: Christian Treptow

Rückblende: Vor 20 Jahren waren Frank und Meinhardt ehrenamtliche Umweltbeauftragte der Stadt Schifferstadt. „Wir hatten die Rolle von freischaffenden Künstlern. Wir konnten machen, was wir wollten. Wir hatten einmal pro Woche Sprechstunde. Ansonsten waren wir relativ frei in unserem Schaffen“, erinnert sich Roland Meinhardt. 18 Jahre lang sei er Umweltbeauftragter in Schifferstadt gewesen, Bernd Frank habe das Amt sogar 23 Jahre lang innegehabt.

Damals noch kein Hype um Wildbienen

Um Wildbienen, für die das Insektenhotel hauptsächlich gedacht ist, sei damals noch nicht so der Hype gemacht worden, sagt Meinhardt. Klar, die Gefährdung dieser Tiere sei schon damals ein Thema gewesen. Aber die erste Wildbiene des Jahres, die Zweifarbige Mauerbiene, ist erst 2013 gekürt worden. Beim Bau des Hotels habe sich Frank als Handwerker hervorgetan. Meinhardt, ehemaliger Biologie-Lehrer, habe das Projekt von der biologischen Seite aus betreut.

Es herrscht reger Betrieb. Die Löcher haben damals übrigens Schüler von Roland Meinhardt ins Holz gebohrt. Foto: Christian Treptow

Mit der Auslastung ihres Insektenhotels sind die beiden ehemaligen Umweltbeauftragten sehr zufrieden. Genau könne man es selbstverständlich nicht beziffern, aber etwa 80 Prozent der angebotenen Höhlen zum Nisten seien bestimmt belegt, vermutet Bernd Frank. Dabei deutet er auf die hellen Flecken auf dem Holz. Dort haben Insekten ihre Bruthöhlen verschlossen.

Ununterbrochener Flugverkehr

Der Flugverkehr am Insektenhotel in Schifferstadts grüner Lunge geht derweil unverdrossen weiter. Von den zweibeinigen Besuchern lassen sich die Wildbienen nicht aus der Ruhe bringen. Zu befürchten haben sie von den Besuchern ja sowieso nichts.

In die Jahre gekommen ist das Hinweisschild, das zum Insektenhotel gehört. Foto: Christian Treptow

Wie viele Stunden Arbeit in das Projekt geflossen sind, das wissen die beiden heute nicht mehr. „Wir mussten erstmal die Fundamente gießen“, erklärt Bernd Frank. Die Balken habe er von Abrisshäusern aus Kallstadt (Kreis Bad Dürkheim) geholt. Die Biberschwänze, die Ziegeln auf dem Dach, habe er damals aus Waldsee bekommen, sagt Frank. „Das Dach war auch das einzige, was Geld gekostet hat. Da hat uns ein Zimmermann von hier geholfen.“

Standort schnell klar

Im Rückblick und vor dem Hintergrund des Insektensterbens sieht sich Bernd Frank mit seinem Mitstreiter schon als Vorreiter in Sachen Insektenhotel. „In diesen Dimensionen war das damals schon neuartig“, sagt Roland Meinhardt. Es sei ein schönes Projekt gewesen. Etwa einmal pro Woche komme er vorbei. Nicht, weil das Hotel so viel Pflege bräuchte. Eine solche sei nicht nötig. Aber er erfreue sich am Flugverkehr rund um das Insektenhotel, bei dessen Bau auch der Zukunftstisch „Natur/Landschaft/Grünbereich“ mitgeholfen habe.

Der Standort sei relativ rasch klar gewesen. Das Gebiet im Schifferstadter Westen, durch das der Quodgraben fließt, habe ein hohes Artenpotenzial und biete vielfältigen Lebensraum. „Die Leute laufen hier vorbei, zum Teil auch mit ihren Hunden, und können dann was lernen. Wir wollten auch das Bewusstsein der Menschen für die Insekten fördern“, sagt Roland Meinhardt.

Tipps für das eigene Insektenhotel

Wer sich zu Hause ein Insektenhotel hinstellen oder hinhängen möchte, der sollte darauf achten, dass die Anflugrichtung Süd/Südost ist, raten die beiden Experten. Das Hotel sollte also viel Sonne abbekommen. Beim Bau sollte man Hartholz verwenden. „Weichholz franst aus und wird auch nicht angenommen von den Tieren“, sagt Roland Meinhardt, der beim Bau damals seine Schüler mit ins Boot geholt hat. Ansonsten könne man nicht viel falsch machen, meint Bernd Frank.

Zur generellen Arterhaltung sei so ein Insektenhotel nicht absolut entscheidend, meint Roland Meinhardt. Der Mensch müsse vielmehr dafür sorgen, dass sich der natürliche Lebensraum der Insekten selbst erhalten könne. „Ich sehe es eher als Zubrot. Der große Naturschutz ist entscheidend. Wenn die Lebensräume da sind, sind auch die Tiere da“, ergänzt er.

Er schaut nach links. „Das Schild könnten wir mal erneuern, Roland“, sagt er zu seinem Mitstreiter und deutet auf das Hinweisschild. Wir schicken uns an, das Insektenhotel und seine Bewohner zu verlassen. Zum Abschied klopft noch mal der Specht in der Ferne.