Das Haus St. Martin ist elementarer Bestandteil der Wohnsitzlosen-Hilfe in der Stadt. Seit 20 Jahren wird die Einrichtung von einem Förderverein unterstützt.

Der Verein der Freunde und Förderer des Hauses St. Martin geht auf eine Initiative des damaligen Leiters des Caritas-Förderzentrums, Stefan Syren, zurück. Stefan Syren ist 2023 verstorben, er hatte das Haus bis 2019 geleitet und war seit 1981 in der Wohnsitzlosen-Hilfe beschäftigt. Auch im Ruhestand engagierte er sich noch für den Förderverein. Seine Witwe Ruth Syren, langjährige Leiterin des Frauenhauses Heckertstift in Mannheim, nahm an der Feier zum 20-jährigen Bestehen des Fördervereins teil.

Rainer Fabian ist von Anfang an im Vereinsvorstand dabei und freute sich, dass er im Willi-Graf-Haus zum Festempfang so viele Vereinsmitglieder, Haus-Mitarbeiter und auch Bewohner begrüßen konnte. Er hob den herzlichen Umgang zwischen Mitarbeitern und Bewohnern hervor. Beim vorangegangenen Gottesdienst in der Kirche St. Josef hatte Pfarrer und Dekan Dominik Geiger bereits Dank ausgesprochen für die Behausung, die St. Martin den Menschen am Rande der Gesellschaft gebe – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. In seinem geistlichen Impuls beim Empfang im Willi-Graf-Haus verwies er auf die christliche Nächstenliebe.

Lichtblick in dunkler Zeit

Rainer Fabian begrüßte beim Empfang auch Sozialdezernent David Guthier (SPD), der einen Spendenscheck der Stadt über 200 Euro mitbrachte. Das Haus St. Martin sei ein elementarer Bestandteil der Wohnsitzlosen-Hilfe in der Stadt, betonte Guthier. Das ehrenamtliche Engagement des Vereins helfe, das Stigma abzubauen, das mit der Wohnsitzlosigkeit verbunden sei. Für Diözesan-Caritasdirektorin Barbara Aßmann ist das Haus St. Martin ein Lichtblick in dunkler Zeit und die ehrenamtliche Arbeit eine wichtige Unterstützung der Hauptamtlichen. Auch die Landtagsabgeordnete Marion Schneid (CDU) dankte für die Arbeit des Vereins.

In den zurückliegenden 20 Jahren hat der Verein rund 200.000 Euro an Unterstützung für die Aktivitäten des Hauses St. Martin beisteuern können. Dazu gehören bauliche Verbesserungen genauso wie die Finanzierung von Mahlzeiten für die sogenannten Durchwanderer – denn diese Essen werden nicht von einem anderen Kostenträger bezahlt. Ein Beratungs- und Betreuungsdienst steht rund um die Uhr zur Verfügung. Neben Übernachtungsmöglichkeiten gibt es auch eine Kleiderkammer und Freizeitaktivitäten. Fünf Außenwohnplätze für Frauen gehören seit zehn Jahren auch noch zum Haus St. Martin.

Anfänge in einer Holzbaracke

Sozialarbeiter Klaus Wagner berichtete über den Resozialisierungsbereich und Problemlagen der Bewohner, denen ihre Situation oft selbst angelastet werde. Mangels Wohnungen auf dem freien Markt seien viele Männer im Haus St. Martin, die man auch gut ambulant betreuen könne. Seit drei Jahren gibt es eigens ambulante Hilfen, die Wohnsitzlosigkeit verhindern sollen. Wagner dankte dem Förderverein und fühlte sich „auf Rosen gebettet“. Der Jahresbeitrag für die Mitglieder beträgt 60 Euro, etwa 130 Menschen tragen den Verein aktuell.

Das Haus St. Martin selbst wurde 1967 gegründet und feiert also kommendes Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Die Anfänge waren in einer Holzbaracke, dann in einem alten Haus der Stadt in der Heinigstraße. Der Umzug in die Untere Rheinstraße 55 in der Nähe des BASF-Tors 7 erfolgte im Jahr 2000 nach einer vergeblichen Suche nach einem Gelände für einen geplanten Neubau. Das Haus St. Martin ist ein sogenanntes Förderzentrum in Trägerschaft der Caritas Speyer. Die kommissarische Leitung hat Sabine Busch.

Kontakt zum Förderverein

Foerderkreis-St.Martin@web.de, Spendenkonto-IBAN: DE 12 5455 0010 0191 0611 75