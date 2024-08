Im Ludwigshafener Stadtteil Oppau ist der Polizei am Donnerstag eines Mannes habhaft geworden, der aus mehreren Gründen nicht hätte Auto fahren sollen. Der 20-Jährige, teilt das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen mit, sei in der Friesenheimer Straße aus dem Verkehr gezogen worden. Es habe sich gezeigt, dass das Auto nicht angemeldet gewesen sei und der Mann keinen Führerschein besitze. Bei ihm glaubten die Beamten außerdem den Einfluss von Drogen wahrzunehmen, womit sie richtig gelegen seien: Ein Urintest schlug auf den Cannabis-Wirkstoff THC an, woraufhin der 20-Jährige mit zur Dienststelle mussste, um eine Blutprobe abzugeben.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für Personen unter 21 Jahren oder solche, die sich in der Führerschein-Probezeit befinden, eine Null-Toleranz-Grenze sowohl für THC als auch für Alkohol gilt.