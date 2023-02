Ein 20-Jähriger ist am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr an der Haltestelle Käfertal-Süd mit einem Messer bedroht worden. Laut Polizei wurde der junge Mann von hinten angesprochen und aufgefordert, sein Geld und Mobiltelefon auszuhändigen. Als der 20-Jährige sich umdrehte, um seine Wertgegenstände zu übergeben, griff der Unbekannte laut Polizei unvermittelt an. Das Opfer habe eine leichte Verletzung an der Hand davongetragen, hieß es. Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute. Dieser wird so folgt beschrieben: um die 20 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, kräftige Statur, dunkle Hose, blaue Mütze, weiße Turnschuhe und FFP2-Maske. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 174-4444 entgegen.