Ein 20-Jähriger ist laut Polizei am frühen Samstagmorgen in der Heidelberger Altstadt von zwei Unbekannten überfallen worden. Der Mann war zwischen 1.30 und 2 Uhr zu Fuß auf dem Weg von der Unteren Straße zum Bismarckplatz, um von dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause zu fahren. Dann sprachen ihn unvermittelt zwei Männer an. Als er auf deren Forderungen nicht reagierte, da er der deutschen Sprache nicht mächtig ist, zog einer der Männer ein Messer, bedrohte den 20-Jährigen damit und forderte in englischer Sprache die Herausgabe von dessen Mobiltelefon. Nachdem er es ihnen ausgehändigt hatte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Telefon befand sich in einer Hülle, in der neben einer kleinen Menge Bargeld auch der Ausweis des 20-Jährigen steckte.