Einem 20-Jährigen sind in der Nacht zum Mittwoch in der Stadtmitte 1000 Euro aus seiner Geldbörse gestohlen worden, die unbeaufsichtigt in einem VW-Transporter lag, während sich der Mann etwas zu essen holte. Laut Polizeibericht ereignete sich der Diebstahl in der Ludwigstraße (Mitte) zwischen 2.15 und 2.30 Uhr. Der Fahrer habe die Fahrer- und Beifahrerscheibe offen gelassen und seine Börse im Transporter zurückgelassen. Als er zurückkam, war das Geld weg. Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie sich jemand an dem in der Ludwigstraße geparkten VW-Transporter vom Typ Caravelle zu schaffen gemacht hat. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.