Ein 20-Jähriger ist laut Polizei am Montag gegen 17.45 Uhr in der Innenstadt mit Reizgas angegriffen worden. In der Straße Im Zollhof war der junge Mann mit einem Unbekannten in Streit geraten, nachdem er einen Schneeball in dessen Richtung geworfen hatte. Der Unbekannte besprühte den 20-Jährigen daraufhin mit Reizgas. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa ebenfalls 20 Jahre alt, schwarze Haare, „Ziegenbart“. Er trug eine weiße Jacke. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.