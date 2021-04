Ein 20-Jähriger ist am Montagabend von zwei Männern in der Saarlandstraße im Stadtteil Süd ausgeraubt worden. Laut Polizeibericht wurde das Opfer gegen 20.15 Uhr von den beiden Unbekannten nach der Uhrzeit gefragt. Dann versuchte einer der beiden Räuber ihm das Handy zu entreißen. Da dies misslang, besprühte der zweite Täter den 20-Jährigen mit Pfefferspray und griff sich das Mobiltelefon. Danach flüchteten beide Männer. Der 20-Jährige erlitt eine starke Augenreizung. Einer der Tatverdächtigen ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur. Er trug eine Wollmütze, eine weiße Hose sowie eine gelbe Jacke. Der zweite mutmaßliche Täter ist zwischen 25 und 30 Jahre alt und trug eine dunkle Jogginghose. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.