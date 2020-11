„Grundlos und ohne Vorwarnung“, so die Polizei, hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag einem 20-Jährigen gegen 15.30 Uhr in der Bismarckstraße (Innenstadt) ins Gesicht geschlagen. Das Opfer wurde leicht verletzt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Bekleidet war mit einer blauen Jeansjacke und einer schwarzen Wollmütze. Der Angreifer soll in Richtung Rathaus-Center geflüchtet sein. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.