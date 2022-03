Ein Polizeistreifenwagen ist am Freitagnachmittag im Heidelberger Stadtteil Neuenheim von einer 20-Jährigen VW-Fahrerin gerammt worden. Obwohl die Streife mit Blaulicht und Sirene unterwegs war, bemerkte die 20-Jährige das Polizeifahrzeug an einer Kreuzung offenbar zu spät. Bei dem Aufprall wurde das Einsatzfahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Im VW lösten sämtliche Airbags aus. Die 20-jährige VW-Fahrerin sowie eine 23-jährige Polizeibeamtin wurden leicht verletzt. Beide wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt, wie die Polizei weiter mitteilte.