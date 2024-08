Am 23. Juli hatten wir Leser dazu aufgerufen, uns im Vorfeld des 20. Festivals des deutschen Films ihre schönsten Erlebnisse der vergangenen Jahre zu schicken. Vor einer guten Woche haben wir die ersten Geschichten veröffentlicht. Diesmal geht es um Begegnungen mit Film-Bösewicht André Hennicke und Ex-„Tatort“-Kommissar Martin Wuttke.

„Schon seit vielen Jahren bin ich eine leidenschaftliche Filmfestival-Besucherin“, schreibt Dorothea Bayer-Lindenschmitt an die RHEINPFALZ. „In dieser Zeit durfte ich schon viele Schauspielerinnen, Schauspieler und Regisseure und Regisseurinnen aus nächster Nähe sehen und auch mit ihnen sprechen.“ Viele Anekdoten habe sie dabei erlebt, zwei seien ihr in besonderer Erinnerung geblieben: „Im Jahr 2017 traf ich mich zur Eröffnung mit ehemaligen Kolleginnen. Leider waren wir zu früh, und die Vorbereitungen waren noch in vollem Gange. Getränke und Essensausgabe waren noch geschlossen. Wir blieben aber trotzdem, und zu uns gesellten sich Christine Stüber-Errath (die ehemalige Eiskunstläuferin), die Schauspielerin Annekathrin Bürger und die Regisseurin Alexandra Sell des Eröffnungsfilmes ,Die Anfängerin’. Nach einiger Zeit kam das Filmteam des SWR und machte Aufnahmen von unserer Runde für die Abendschau, sodass wir an diesem Tag noch im Fernsehen waren!“

Die zweite Episode ereignete sich im Jahr 2019. Der Schauspieler André Hennicke, der im Eröffnungsfilm „Wendezeit“ mitspielte, erwies sich als überaus spontan: „Ich sprach ihn an, ob ich ein Foto von ihm machen darf. Ratzfatz nahm er mir das Handy aus der Hand, mich in den Arm und gab das Handy einem Kollegen, welcher das Foto machte.“ Anschließend fragte Dorothea Bayer-Lindenschmitt den Darsteller noch, wie man sich fühlt, einen Bösewicht zu spielen. Seine Antwort: „Ich bin im richtigen Leben so ein Weichei, dann spielt man gerne solch eine Rolle.“ Für dieses Jahr seien die Festivaltermine bereits fest im Kalender eingetragen, sagt Dorothea Bayer-Lindenschmitt.

Appell an die Kritiker

„Nicht zu fassen, dass die Filmfestspiele schon zwanzig Jahre alt sind“, meint Vilma Scheurlen aus Limburgerhof. „Wir finden sie toll.“ An die Kritiker des Festivals auf der Parkinsel richtet sie den Appell: „Ich weiß, dass die Umwelt leidet, und ich leide mit, aber mitunter muss man einfach abwägen.“ Sogar ihre Familie aus Kalifornien und New York habe die Festspiele schätzen gelernt. „Wir sahen Iris Berben, Bjarne Mädel, Julia Koschitz und viele andere.“ Als sie erfahren habe, dass Ulrich Tukur da sein würde, habe sie sich spontan entschlossen, zu den Festspielen zu fahren. „Er heißt ja eigentlich Scheurlen mit Nachnamen, so wie wir.“ Auf halbem Weg zur Parkinsel habe es aber dermaßen angefangen zu regnen, dass es die Scheibenwischer im Auto nicht mehr schafften und sie so gut wie nichts mehr sehen konnte. „Es war einfach zu gefährlich weiterzufahren. Wegen des schlechten Wetters wollte ja mein Mann auch nicht mit. Ich kehrte also um. So weiß Ulrich Tukur bis heute nicht, dass es uns gibt.“

Im vergangenen Jahr hat Michael Schuster ein Erinnerungsfoto mit Martin Wuttke geschossen. Foto: Michael Schuster/gratis

Michael Schuster berichtet: „Das Filmfestival Ludwigshafen bietet neben einem unvergleichlichen Ambiente die Möglichkeit, Schauspieler, die man bisher nur aus dem Fernsehen kennt, einmal hautnah zu erleben, Autogramme und Fotos zu machen.“ Im Jahr 2023 gelang Schuster ein Schnappschuss mit Martin Wuttke.

Das 20. Festival des deutschen Films findet vom 21. August bis 8. September auf der Parkinsel statt. Ausführliche Informationen und Tickets gibt es im Netz: www.festival-des-deutschen-films.de.