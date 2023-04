Nach drei Jahren Corona-Beschränkungen ist das Technofestival Time Warp in Mannheim am Wochenende wieder in gewohnten Dimensionen gefeiert worden. Newcomer und alte Haudegen wechselten sich am DJ-Pult ab. Was die heutige Techno-Gemeinde von der in den 90er-Jahren unterscheidet und was doch gleich geblieben ist, lesen Sie hier.