Bis zu 20.000 Menschen haben laut Polizei am Samstag auf dem Alten Messplatz in Mannheim gegen Rechtsextremismus protestiert. Veranstalter Gerhard Fontagnier, der für die Grünen im Gemeinderat sitzt, sprach sogar von rund 25.000 Menschen auf der Kundgebung. Am anschließenden Demonstrationszug durch die Quadrate sollen sich rund 5000 Personen beteiligt haben. Abgesehen von Auswirkungen auf den Straßenverkehr sowie den ÖPNV verlief die Veranstaltung laut Polizei störungsfrei. Alles zu der Veranstaltung in Mannheim lesen Sie hier.