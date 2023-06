Ein Sachschaden von rund 20.000 Euro ist bei einem Unfall am Mittwoch in Maudach entstanden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war ein 24-Jähriger gegen 12 Uhr auf der Maudacher Straße in Fahrtrichtung Mutterstadt unterwegs und wollte nach links in ein Grundstück abbiegen. Um entgegenkommenden Verkehr abzuwarten, musste er dafür auf der Fahrbahn anhalten.

Eine in gleicher Richtung fahrende 59-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf das Heck des wartenden Autos auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten aber abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro.