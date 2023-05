Ein Verletzter und 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich laut Polizei am Freitagabend um 23.30 Uhr in Mundenheim ereignet hat. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Frankenthal befuhr die Saarlandstraße in Richtung Süden. Zur gleichen Zeit befuhr ein 38-jähriger Ludwigshafener mit seinem Auto den Schänzeldamm in Richtung Saarlandstraße. Im Einmündungsbereich Schänzeldamm/Saarlandstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Ein Beifahrer des 26-Jährigen wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.