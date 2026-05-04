Dem TFC Ludwigshafen ist in der 2. Regionalliga Süd der erste Sieg in diesem Jahr gelungen. Der Abstand zur Abstiegszone wächst.

Der 3:2-Erfolg (2:1) gegen den TEC Darmstadt verschafft dem TFC zugleich etwas Luft im unteren Bereich. Nach dem enttäuschenden Auftaktwochenende mit zwei Niederlagen und einem personell stark ausgedünnten Kader stand der TFC im ersten Heimspiel des Jahres unter Zugzwang. Entsprechend hatte das direkte Duell unmittelbaren Einfluss auf die Tabellenkonstellation im unteren Bereich.

Mit Blick auf die Vorwoche zeigte sich der TFC in veränderter personeller Besetzung deutlich stabiler und trat von Beginn an mit mehr Intensität auf. Die breitere Bank machte sich vor allem im Umschaltspiel bemerkbar. Dennoch entwickelte sich zunächst eine zähe Partie. Beide Mannschaften agierten diszipliniert, standen defensiv kompakt und ließen nur wenig Raum für klare Torchancen.

Schnellen Ausgleich kassiert

Erst im zweiten Viertel fand der TFC Ludwigshafen zunehmend Lösungen im Offensivspiel und ging schließlich in Führung: Adrian Ballosch traf zum 1:0 (20.). Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später stellte Jonathan Griem den 1:1-Ausgleich her (24.). Noch vor der Pause gelang Ludwigshafen jedoch erneut ein Treffer: Johannes Berger nutzte eine gute Phase des TFC und traf zum 2:1 (29.).

Direkt nach dem Seitenwechsel erwischte der TFC einen optimalen Start. Wieder war es Adrian Ballosch, der auf 3:1 erhöhte (31.). In der Folge verpasste es Ludwigshafen jedoch, das Spiel vorzeitig zu entscheiden, und ließ weitere Möglichkeiten ungenutzt. Darmstadt blieb dadurch im Spiel und erhöhte im Schlussviertel nochmals den Druck. In der 59. Minute gelang Jasper Heiland nach einer Strafecke der Anschlusstreffer zum 3:2. In der verbleibenden Minute kam der TEC dem Ludwigshafener Tor jedoch nicht mehr entscheidend nahe.

„Völlig anderer Kader“

Die Einschätzungen nach der Partie spiegelten den Spielverlauf wider. Darmstadts Trainer Marcel Duft sah vor allem den Beginn seiner Mannschaft kritisch: „Wir haben den Anfang etwas verpennt und sind in alte Muster verfallen. Normalerweise sind wir bei Ecken sehr stark, haben heute aber zu viele Chancen liegen lassen. Der TFC hat es gut gemacht, dennoch waren einige Tore vermeidbar. Im letzten Viertel konnten wir zwar noch einmal Druck aufbauen, aber das kam zu spät.“

Auf Ludwigshafener Seite stellte Trainer Phillip Gippert vor allem die Entwicklung im Vergleich zur Vorwoche heraus: „Wir hatten heute natürlich einen völlig anderen Kader als vergangene Woche. Mit einer volleren Bank konnten wir deutlich kraftvoller agieren. Leider gelingt es uns nicht, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Dass es in der zweiten Hälfte noch einmal spannend wird, ist unsere eigene Schuld. Insgesamt war es aber eine gute Leistung und wir sind natürlich froh über die Punkte.“ Mit dem Erfolg verbessert sich der TFC Ludwigshafen in der Tabelle um zwei Plätze auf Rang vier. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen hat sich vergrößert.